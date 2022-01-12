حثت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الجميع على الإبلاغ عن المكالمات والرسائل الاحتيالية التي تدعي أنها من أحد البنوك المحلية وتتضمن مزاعم بالفوز بجوائز مالية وتطالب بمعلومات لاستكمال الفوز.

وقالت الهيئة في حالة تلقي مكالمة أو رسالة احتيالية عليكم بالاتصال برقم 330330.

الرسائل الاحتيالية

وفي وقت سابق أوضحت الهيئة أن هذه الرسائل النصية قد ترد للمستخدمين من أرقام مجهولة، وتدّعي في مضمونها بأنها تابعة لأحد البنوك المحلية أو الجهات الاستثمارية أو التجارية أو البريدية، مع إبلاغ المستخدم بفوزه بجائزة مالية أو طلب تحديث بياناته أو إشعاره بوصول شحنة بريدية وطلب دفع مبالغ ومستحقات مالية.

كما أشارت الهيئة إلى تنفيذها لمجموعة من الإجراءات الاستباقية للحد من الرسائل الاحتيالية عبر الرسائل النصية، من خلال تفعيل نظام فلترة ذكي يمكّن من الحجب الاستباقي لتلك الرسائل قبل وصولها للمستخدمين.