أكد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لـ منتخب السعودية الأول لكرة القدم على صعوبة مباراة عمان غدًا الخميس في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم.

مواجهة عمان صعبة

وتحدث رينارد قائلًا: ” هدفنا الوصول إلى كأس العالم ومواجهة الخصم لن تكون سهلة”.

وأضاف رينارد: ” غياب سلمان الفرج مؤثر، ولو عدنا إلى المباريات السابقة كان لدينا فيها غيابات مؤثرة مثل الشهراني والدوسري”.

وتابع: ” سعيد بالمجهود الكبير الذي بذله محمد العويس للعودة، وهو سيشارك غدًا”.

غياب سلمان الفرج لن يؤثر

وواصل المدرب الفرنسي قائلًا: ” نلعب أمام خصم صعب أحترمه كثيرًا وشاهدت مبارياته خاصة في كأس العرب الأخيرة، الجماهير تدفعنا لتحقيق الانتصارات وأتمنى تكرار الحضور الذي شاهدته أمام اليابان والصين”.

وأضاف رينارد: ” مستعدون لهذه المرحلة منذ أول مباراة في التصفيات والطريق إلى كأس العالم لم ينته بعد”.