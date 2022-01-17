أخيرًا وبعد طول انتظار، أتاح تطبيق واتساب، بشكل رسمي واحدة من أبرز المزايا التي ينتظرها الملايين، وتسمح للمستخدم بربط حسابه بجهاز ثانٍ مثل الكمبيوتر، وإرسال واستقبال الرسائل دون الحاجة إلى اتصال الهاتف الذكي الأساسي بالإنترنت.

ميزة ينتظرها الملايين:

ووفقًا لصفحة الدعم الخاصة بتطبيق واتساب، أصبح بإمكان الملايين عبر العالم، في الوقت الحالي استخدام ما يصل إلى أربعة أجهزة مرتبطة، وهاتف واحد. حيث يمكن استخدام خدمة الدردشة على الويب والكمبيوتر والأجهزة الأخرى من خلال ربطها بهاتفك سواء كان متصلًا بالإنترنت أو لا.

وتوفر ميزة الأجهزة المرتبطة حلًّا جديدًا لأحد قيود واتساب البارزة، التي تمنع المستخدمين من فتح حساباتهم على جهاز آخر والاستمرار في استخدام الخدمة مع بقاء الهاتف الذكي المسجل عليه الحساب متصلًا بالإنترنت، حتى يتمكنوا من إجراء أي محادثة على الأجهزة المرتبطة بالجهاز الأساسي، بحسب “العربية”.

طريقة العمل:

وأوضحت صفحة الدعم أنه يمكن استخدام واتساب بالطريقة الجديدة دون الحاجة إلى هاتف متصل بالإنترنت، والتي يتم العمل بها على 4 أجهزة دفعة واحدة بدون أن يكونوا متصلين بالإنترنت.

إذ بمجرد النقر على خيار الأجهزة المرتبطة من قائمة إعدادات واتساب، ستتمكن من رؤية صفحة جديدة تسمى “استخدام واتساب على أجهزة أخرى”، والتي ستتيح لك البقاء في استخدام حسابك على ما يصل إلى 4 أجهزة أخرى دون الحاجة لأن يكون هاتفك متصلًا بالإنترنت، على غرار منافسه الأقوى تيليجرام والذي يمكن استخدام الحساب عبر إصدار الويب دون هاتف متصل.