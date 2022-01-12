أكد وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن عملية تحول الطاقة يجب أن تخضع لاعتبارات دقيقة وليس للعلاقات العامة.

وأعلن في كلمته لمؤتمر التعدين الدولي، في الرياض اليوم الأربعاء، بحضور وزراء وممثلين لعدد من الدول ومنظمات دولية، تأسيس شركة تابعة لمعادن لتأمين أي موارد نحتاجها في الخارج.

استغلال اليورانيوم:

وتابع وزير الطاقة: لدينا كميات كبيرة من اليورانيوم وسنقوم باستغلالها تجاريًا بالشكل الأمثل، مضيفًا: لدينا كوادر بشرية من الشباب هم مستقبل المملكة.