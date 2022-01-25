تفاعل وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، مع جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حضوريًا لأول مرة منذ عامين.
القائد و اركان الدولةً في عودة للاجتماعات الحضورية
علامة فارقة على طريق التعافي من الجائحة https://t.co/qeNG0bg8bx
— عبدالله بن مفرح عسيري (@assiriama) January 25, 2022
جلسة مجلس الوزراء اليوم
وشارك عسيري، على صفحته بموقع التواصل تويتر، صورة لخادم الحرمين الشريفين، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم، وعلّق عليها بقوله: “القائد وأركان الدولة في عودة للاجتماعات الحضورية علامة فارقة على طريق التعافي من الجائحة.
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وغرّد إبراهيم الحذيفي بقوله: “الحمد لله على عودتكم طال عمرك الشعب السعودي سعيد بمشاهدتكم تترأسون جلسة مجلس الوزراء لأول مرة حضوريًا منذ بداية الجائحة”، وكتب أسد: “اشتقنا لرؤية ملكنا الغالي وهو يرأس المجلس حضوريًا.. أدام الله عزه وعز ولي عهده ووزرائه”، فيما كتب أبو سالم: “حفظ الله مولاي المفدى الكريم المعظم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأدام عزه وخيره وأعانه ووفقه وشد أزره بولي عهده المخلص الأمين”.
واستبشر المغرد حسين الدعجانبي بهذه الخطوة بقوله: “يا هلا والله نستبشر في حضور #خادم_الحرمين_الشريفين لجلسة المجلس.. وأسأل الله أن تكون انتهاء الجائحة إن شاء الله”، وقال نايف السهيل: “عودًا حميدًا وإطلالة ملكية جميلة.. مرحبًا يا ملكنا الغالي”.
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