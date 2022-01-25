تفاعل وكيل وزارة الصحة للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري، مع جلسة مجلس الوزراء التي عقدت اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حضوريًا لأول مرة منذ عامين.

القائد و اركان الدولةً في عودة للاجتماعات الحضورية

علامة فارقة على طريق التعافي من الجائحة https://t.co/qeNG0bg8bx

— عبدالله بن مفرح عسيري (@assiriama) January 25, 2022

جلسة مجلس الوزراء اليوم

وشارك عسيري، على صفحته بموقع التواصل تويتر، صورة لخادم الحرمين الشريفين، خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء اليوم، وعلّق عليها بقوله: “القائد وأركان الدولة في عودة للاجتماعات الحضورية علامة فارقة على طريق التعافي من الجائحة.

فرحة المواطنين

من جانبهم، اعتبر المواطنون عودة الاجتماعات الحضورية تأكيدًا على نجاح خطط المملكة في مقاومة فيروس كورونا المستجد ومتحوراته، والتعافي من الآثار السلبية للجائحة، معبرين عن فرحتهم بهذه الخطوات، حيث كتب الجارح عبدالفتاح: “حفظ الله خادم الحرمين الشريفين وولي عهده والشعب السعودي الكريم.. عودة للاجتماعات الحضورية اللهم لك الحمد والشكر”.

بشائر التعافي من كورونا

وغرّد إبراهيم الحذيفي بقوله: “الحمد لله على عودتكم طال عمرك الشعب السعودي سعيد بمشاهدتكم تترأسون جلسة مجلس الوزراء لأول مرة حضوريًا منذ بداية الجائحة”، وكتب أسد: “اشتقنا لرؤية ملكنا الغالي وهو يرأس المجلس حضوريًا.. أدام الله عزه وعز ولي عهده ووزرائه”، فيما كتب أبو سالم: “حفظ الله مولاي المفدى الكريم المعظم سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وأدام عزه وخيره وأعانه ووفقه وشد أزره بولي عهده المخلص الأمين”. واستبشر المغرد حسين الدعجانبي بهذه الخطوة بقوله: “يا هلا والله نستبشر في حضور #خادم_الحرمين_الشريفين لجلسة المجلس.. وأسأل الله أن تكون انتهاء الجائحة إن شاء الله”، وقال نايف السهيل: “عودًا حميدًا وإطلالة ملكية جميلة.. مرحبًا يا ملكنا الغالي”.

العودة الحضورية للمدارس

يذكر أنه في يوم الأحد الماضي، بدأت العودة الحضورية بجميع مدارس المملكة للمرحلتين رياض الأطفال والمدراس الابتدائية، وهي الخطوة التي سبقها استعدادات مكثفة للتهيئة النفسية للطلاب، وكذلك تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك بعد عامين من الانقطاع عن مقاعد الدراسة بسبب جائحة كورونا.