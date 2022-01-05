كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج أن المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم مستمر مع نادي الهلال حتى نهاية الموسم الحالي.

جارديم مستمر لنهاية الموسم:

وقال الفراج في حلقة اليوم الأربعاء في برنامج “أكشن مع وليد”: “معلوماتي تقول إن المدرب البرتغالي مستمر لنهاية الموسم حتى ولو خسر الهلال لقب السوبر السعودي غدًا، لأن الهلال عانى من قبل مع المدربين (مشي حالك)، يجب على المدرب البرتغالي أن يُكمل فترته”.

البديل مدرب من العيار الثقيل:

وأضاف الفراج: “بديل المدرب البرتغالي سيكون مدرب من العيار الثقيل ولكن في الموسم الجديد”.

وكان المدرب البرتغالي تعرض لانتقادات عنيفة حيث طالب الكثيرون بإقالته بعد تراجع نتائج الهلال مؤخرًا في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويستعد الهلال لمواجهة الفيصلي غدًا في بطولة كأس السوبر السعودي حيث تُقام المباراة على ملعب “الملز” في الرياض.