تألق السائق يزيد الراجحي بشكل لافت خلال مشاركته في منافسات رالي داكار السعودية 2022، ليُكلل مجهوده بالحصول على المركز الثالث.

الراجحي ثالثًا في داكار 2022

ونجح يزيد الراجحي في إنهاء منافسات رالي داكار السعودية 2022، اليوم الجمعة، في المركز الثالث، خلف القطري ناصر العطية متصدر الترتيب العام، ثم الفرنسي سيباستان لوب، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

يزيد الراجحي يواصل كتابة التاريخ

ويُعد الراجحي هو أول سعودي يعتلي منصة التتويج في رالي داكار منذ نشأته قبل 44 عامًا، حيث خطف الأنظار خلال منافسات السباق العالمي، قبل أن يُنهي مشاركته اليوم في المركز الثالث ويحتفل برفع العلم السعودي.

وأعرب الراجحي عن سعادته البالغة بهذا الإنجاز رغم المسافة الطويلة في رالي داكار السعودية 2022، مهديًا هذا الفوز إلى الوطن، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وجاء هذا الإنجاز التاريخي، بعد أقل من 3 أشهر على تحقيق يزيد الراجحي لقب كأس العالم للراليات الكروس كانتري الباها للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، ليصبح أول سعودي يتوج بهذا السباق.