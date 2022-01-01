كشفت بيانات مجمعة عن أن الولايات المتحدة سجلت حصيلة قياسية جديدة للإصابات اليومية بكورونا؛ حيث سجلت يوم أمس الاثنين فقط 48ر1 مليون إصابة جديدة.

وبحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، فإن إجمالي الإصابات المسجلة قفز بذلك إلى 55ر61 مليون إصابة، ويمثل هذا زيادة بنحو 50% عن الرقم القياسي السابق الذي كان تم تسجيله الاثنين الماضي، وكان يزيد قليلًا على المليون.

عطلة نهاية الأسبوع:

وقد تعود الارتفاعات في أيام الاثنين إلى الإضافة المتأخرة لأعداد المصابين الذين يتم تسجيلهم في عطلة نهاية الأسبوع بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم ينعكس الارتفاع الهائل في أعداد المصابين على أعداد الوفيات؛ حيث إن المتحور أوميكرون لا يؤدي إلى تدهور صحة المصابين بشكل عام بالمقارنة بالمتحور دلتا، وذلك رغم قدرة أوميكرون السريعة على الانتشار، وسجلت الولايات المتحدة 1906 حالات وفاة جديدة؛ ليرتفع الإجمالي إلى 839500.