وصل عدد حالات الإصابة بـ فيروس كورونا في صفوف منتخب تونس المشارك في بطولة كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون إلى 15 حالة، بعد إصابة المدرب المنذر الكبير المدير الفني بالإضافة إلى 4 أعضاء من الجهاز الفني لـ منتخب نسور قرطاج.

وكان راديو “موزاييك” التونسي ذكر أن كلًّا من المنذر الكبير وسهيل الشملي طبيب المنتخب إضافة إلى الشاذلي المبروكي مدرب حراس المرمى وعضوين آخرين في الطاقم الفني أصيبوا بفيروس كورونا.

15 حالة كورونا تضرب صفوف منتخب تونس:

ووصل عدد الحالات إلى 15 حالة، حيث غاب عن مباراة جامبيا أمس الخميس 10 لاعبين بسبب الإصابة بالفيروس أبرزهم كل من علي معلول وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان ووهبي الخزري.

وكان منتخب نسور قرطاج خسر من منتخب جامبيا مساء أمس الخميس في الجولة الثالثة من دور المجموعات لمباريات المجموعة السادسة ليتأهل لدور ثمن النهائي ثالثًا في مجموعته برصيد 3 نقاط فقط من فوز وحيد على موريتانيا برباعية دون رد وخسارتين من مالي وجامبيا.

سيغيب المنذر الكبير عن مباراة نيجيريا بعد غد الأحد في ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، حيث دخل الحجر الصحي بعد إصابته بفيروس كورونا.

نسور قرطاج حصدوا اللقب الإفريقي مرة واحدة:

وسبق لـ منتخب نسور قرطاج الفوز بلقب وحيد في كأس أمم إفريقيا، وكان ذلك في عام 2004، حيث فازت تونس في المباراة النهائية على المنتخب المغربي بهدفين لهدف.