تلقى اللاعب الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد الإسباني، 3 صدمات وذلك بعد تعادل الريال مع إلتشي في الدوري الإسباني أمس، وقبل مواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

بنزيما يُهدر أول ركلة جزاء له بقميص الريال

أول أزمة لـ بنزيما كانت إهدار ركلة جزاء احتسبت لفريقه في الشوط الأول من لقاء إلتشي والذي انتهى بالتعادل 2-2 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، بنزيما أضاع ركلة جزاء بقميص ريال مدريد في الدوري الإسباني للمرة الأولى في مسيرته.

الأزمة الثانية كانت إصابته في الدقيقة 58 من لقاء إلتشي حيث كانت النتيجة تشير إلى تقدم الضيوف بهدف نظيف وطلب الفرنسي استبداله ما دفع الإيطالي كارلو أنشيلوتي لإشراك المهاجم الصربي لوكا يوفيتيتش.

بنزيما قد يغيب عن مواجهة باريس سان جيرمان أوروبيًا

وبعد أن أُصيب في الفخذ، ألمحت تقارير إلى غيابه عن مواجهة أتلتيك بلباو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب سان ماميس بينما هناك شكوك حول لحاقه بمواجهة باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا.

أيضًا الصدمة الثالثة كانت سرقة منزل اللاعب الفرنسي مساء أمس، بحسب شبكة “20minutos” الإسبانية اللصوص استغلوا مشاركة اللاعب بقميص ريال مدريد في مواجهة إلتشي وقاموا بسرقة منزله ولم يعلن حتى الآن عن تفاصيل المسروقات.

وتُعد سرقة منزل بنزيما هي المرة الثانية حيث كانت الأولى في فبراير من 2019 ووقتها كان اللاعب الفرنسي يخوض مباراة كلاسيكو أمام برشلونة بالدوري الإسباني.