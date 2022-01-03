تُستكمل مباريات الجولة الـ17 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين بإقامة 3 مباريات غدًا الجمعة.

توقيت مباريات الغد:

ويواجه الرائد نادي الاتحاد في الساعة الثالثة و 35 دقيقة عصرًا على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

أما أبها فسوف يواجه الباطن في الرابعة إلا عشر دقائق مساءً على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في المحالة.

والاتفاق سيواجه الشباب في تمام الساعة السادسة إلا عشر دقائق مساءً على ملعب الأمير محمد بن فهد.

مباراة الفيحاء والفتح اليوم في افتتاح الجولة الـ17:

وفي سياق آخر، يفتتح فريقا الفيحاء والفتح اليوم الخميس مباريات الجولة الـ17 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

وكان الفتح خسر من فريق الرائد يوم السبت الماضي بنتيجة ثلاثية مقابل هدفين في الدوري السعودي ، في الجولة الـ16 دوريًّا، بينما خسر الفيحاء يوم الجمعة الماضية من نادي الاتحاد بنتيجة هدفين دون رد.

ويحتل الفريق البرتقالي المركز السابع في جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 21 نقطة، بينما يتواجد فريق الفتح في المركز الرابع عشر برصيد 16 نقطة.

وكانت مباريات الجولة الـ16 من دوري المحترفين اختُتمت أمس الثلاثاء، بفوز الهلال على الطائي برباعية دون رد، بينما تعادل الأهلي مع الفيصلي بنتيجة هدفين لكل فريق.