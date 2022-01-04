انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والشباب بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

هدددددف!⚽️

د44' هدف التعادل لـ الأهلي عن طريق أليوسكي

الأهلي 2 × 2 الشباب#الأهلي_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/Vi0P19WX5C

— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022

ملخص الشوط الأول:

وسجل الشباب هدفين خلال دقيقتين عبر كل من النيجيري إيجالو والأرجنتيني إيفر بانيجا في الدقيقتين الـ16 والـ18.

الأهلي يعود بقوة:

وظهر ماجد النفيعي رئيس الراقي وهو حزين بعد هدفي الشباب، لكن اللاعب هيثم عسيري قلص الفارق لـ الراقي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ40.

هدددددف!⚽️

د39' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق هيثم عسيري

الأهلي 1 × 2 الشباب#الأهلي_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/PeUY98qkpT — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022

وفي الدقيقة الـ44 سجل اللاعب المقدوني إزغيان أليوسكي الهدف الثاني لـ الراقي من ركلة جزاء.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

هدددددف!⚽️

د16' الهدف الأول لـ الشباب عن طريق إيغالو

الأهلي 0 × 1 الشباب#الأهلي_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/THfgXBQica — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022