انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والشباب بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ15 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
هدددددف!⚽️
د44' هدف التعادل لـ الأهلي عن طريق أليوسكي
الأهلي 2 × 2 الشباب#الأهلي_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/Vi0P19WX5C
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022
ملخص الشوط الأول:
وسجل الشباب هدفين خلال دقيقتين عبر كل من النيجيري إيجالو والأرجنتيني إيفر بانيجا في الدقيقتين الـ16 والـ18.
الأهلي يعود بقوة:
وظهر ماجد النفيعي رئيس الراقي وهو حزين بعد هدفي الشباب، لكن اللاعب هيثم عسيري قلص الفارق لـ الراقي من ضربة رأسية في الدقيقة الـ40.
هدددددف!⚽️
د39' الهدف الأول لـ الأهلي عن طريق هيثم عسيري
الأهلي 1 × 2 الشباب#الأهلي_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/PeUY98qkpT
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022
وفي الدقيقة الـ44 سجل اللاعب المقدوني إزغيان أليوسكي الهدف الثاني لـ الراقي من ركلة جزاء.
وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.
هدددددف!⚽️
د16' الهدف الأول لـ الشباب عن طريق إيغالو
الأهلي 0 × 1 الشباب#الأهلي_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/THfgXBQica
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022
هدددددف!⚽️
د18' الهدف الثاني لـ الشباب عن طريق بانيغا
الأهلي 0 × 2 الشباب#الأهلي_الشباب#قنوات_SSC pic.twitter.com/X9h7LbfkDl
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 1, 2022
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