سيغيب عن صفوف الفريق الكروي الأول في الهلال 4 لاعبين، وذلك في مباراة الفيصلي اليوم الخميس في كأس السوبر السعودي.

سبب غياب 4 لاعبين عن الهلال:

وسيفقد الهلال خدمات كل من الكولومبي جوستافو كويلار وصالح الشهري للإصابة بفيروس كورونا بجانب غياب ناصر الدوسري وعبدالله عطيف للإصابة الجسدية.

الهلال يسعى لفض الشركة مع النصر بـ السوبر السعودي:

وفي سياق آخر، يسعى نادي الهلال الخميس للفوز بلقب كأس السوبر السعودي على حساب الفيصلي لفض الشراكة مع نادي النصر.

وحصد كبيرا الرياض لقبين لكل منهما في السوبر؛ حيث فاز الزعيم بلقبين عامي 2015 و2018 بينما فاز النصر بكأس السوبر عامي 2019 و2020.

وفي حال فوز الزعيم بلقب كأس السوبر الخميس فسوف يكون حقق 3 ألقاب متفوقًا على النصر بينما الفتح والشباب والأهلي لقبًا واحدًا من قبل في بطولة كأس السوبر.