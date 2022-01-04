تُستأنف مباريات الجولة الثامنة عشرة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين غدًا الجمعة بإقامة 4 مباريات.

توقيت مباريات الغد في الدوري السعودي:

المباراة الأولى ستكون بين فريقي الباطن والهلال في تمام الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت المملكة.

المباراة الثانية بين فريقي ضمك والأهلي في الرابعة إلا خمس دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الثالثة بين فريقي التعاون والنصر في تمام الرابعة إلا ثلثًا مساءً بتوقيت المملكة.

المباراة الرابعة بين فريقي الاتحاد والفيصلي في تمام الثامنة وعشر دقائق مساءً بتوقيت المملكة.

الموعد الجديد لـ مباراة النصر والتعاون:

وبالأمس، أعلنت لجنة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن تقديم موعد انطلاق مباراة التعاون والنصر المقبلة.

ولفتت المسابقات إلى أنه تم تقديم موعد مباراة التعاون والنصر ضمن منافسات الجولة الـ18 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين إلى الساعة 3:40 عصر الغد، بدلًا من الساعة 6:15 مساء اليوم ذاته.

وأشارت إلى أن تعديل موعد المباراة بناء على رغبة التعاون والنصر؛ ومراعاة للانخفاض الشديد في درجة الحرارة الذي تشهده منطقة القصيم، حيث تجري المواجهة على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة.