يُقدم النجم الأرجنتيني إيفر بانيغا مستوى مميزًا مع الشباب في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ليواصل تصدر قائمة الأكثر صناعة للفرص.

بانيغا الأكثر صناعة للفرص

ويتصدر بانيغا قائمة أكثر اللاعبين صناعة للفرص في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 50 فرصة، يليه نجم فريق أبها، التونسي سعد بقير برصيد 46 نقطة، ثم نجم نادي الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو بـ40 فرصة.

ويتواجد نجم فريق الفتح، البيروفي كريستيان كويفا في المركز الرابع بقائمة الأكثر صناعة للفرص برصيد 39 نقطة، يليه نجم النادي الأهلي، عبدالرحمن غريب بـ37 نقطة، ثم زميله إزيان أليوسكي برصيد 36 نقطة، بالتساوي مع نجم الباطن يوسف الجبلي.

ترتيب دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ18، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 41 نقطة، وبفارق 6 نقاط عن النصر، ثم الشباب بـ34 نقطة، يليه الهلال بـ31 نقطة.

ويحتل ضمك المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم الفيحاء بـ25 نقطة، بالتساوي مع أبها، وحل الرائد ثامنًا ب،24 نقطة، وبفارق 4 نقاط عن النادي الأهلي، ثم الاتفاق والطائي برصيد 19 نقطة لكل منهما، ثم الفتح برصيد 18 نقطة.

ويقع التعاون في المركز الـ13 برصيد 17 نقطة، ثم الباطن بـ16 نقطة بالتساوي مع الفيصلي، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.