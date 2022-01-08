يفكر الاتحاد السعودي لكرة القدم في زيادة عدد اللاعبين الأجانب لكل ناد في الدوري السعودي للمحترفين إلى 8 لاعبين بداية من الموسم المقبل 2022/2023.

عدد الأجانب سيزيد في الدوري السعودي

وكانت تقارير ذكرت أن عدد الأجانب قد يتم تقليصه من العدد الحالي 7 إلى 6، لكن الإعلامي وليد الفراج أشار إلى أن اتحاد القدم قد يرفع عدد اللاعبين الأجانب من 7 إلى 8 في كل ناد مشارك بـ دوري المحترفين.

البعض كان طالب بتقليص عدد الأجانب إلى 4 لاعبين كما كان مسبقًا حتى لا يؤثر ذلك بالسلب على المنتخب السعودي وتقليل فرصة مشاركة اللاعب السعودي في المباريات.

تصريح عبدالفتاح عسيري أثار الجدل

هذا الأمر تم اقتراحه، بعد التصريح الشهير للاعب عبدالفتاح عسيري لاعب النصر، خلال مباراة النصر والفيحاء بالموسم الحالي في الدوري السعودي، حينما ذكر أن اللاعب الأجنبي ضمن مكانه بالمشاركة أساسيًا حتى وإن كان في أسوأ حالاته الفنية على حساب اللاعب السعودي.