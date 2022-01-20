تستعد مجموعة هواوي للكشف رسميًا عن سلسلة هواتف ذكية جديدة ة هي هواتف HUAWEI P50 Pro بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في غضون أيام قليلة.

HUAWEI P50 في الرياض

وستكشف الشركة، عن هواتفها الجديدة في الرياض يوم 26 يناير الجاري، والتي تأتي بمستوى جديد تمامًا من الإمكانات والتصاميم الأنيقة وتجربة الاستخدام السلسة والبديهية التي تساعد المستهلك في مهامه اليومية.

ومعروف عن إصدارات هواوي الالتزام بالجودة والأناقة وجودة التصوير الفوتوغرافي، حيث يُمثل كل منتج أفضل مستوى مبتكر للتصوير بالهاتف المحمول في عصره، ما يكسبه مكانة حقيقية في مجال التصوير الفوتوغرافي بين أقرانه من الهواتف الذكية.