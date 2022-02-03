رحل النجم المغربي كريم الأحمدي عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بعد مسيرة جيدة بقميص العميد.

الاتحاد يودع الأحمدي

وأقام نادي الاتحاد بالأمس احتفالية لتوديع كريم الأحمدي، وأكد المدير التنفيذي لكرة القدم، حامد البلوي أن النجم المغربي كان قائدًا حقيقيًا، موجهًا له الشكر على ما قدمه خلال فترة تواجده في الفريق.

وتعرض الأحمدي لإصابة بكسر إجهادي؛ وسيحتاج إلى فترة علاج وتأهيل تصل إلى 3 أشهر، ليتأكد انتهاء موسمه مع الاتحاد رسميًّا، ما دفع العميد لإنهاء التعاقد معه بالتراضي، من أجل ضم صفقة جديدة.

أرقام كريم الأحمدي في الدوري

وكشفت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور” عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن أبرز أرقام كريم الأحمدي صاحب الـ37 عامًا مع الاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين.

وخاض الأحمدي 90 مباراة بقميص الاتحاد ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وقام بصناعة هدف، ويبلغ معدل تمريراته الناجحة في المباراة الواحدة 42 تمريرة، و2.6 كرة ناجحة في اللقاء.

وقام كريم الأحمدي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بـ70 تشتيتًا للكرة، و325 تدخل على الكرة، وبلغ معدل تفوقه في الالتحامات 4.2 التحامًا في المباراة الواحدة، لتمنحه شبكة “سوفاسكور” تقييمًا يصل إلى 6.92 درجة.