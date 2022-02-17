بدأت مباراة الباطن ضد النصر بشكل سريع، حيث نجح المهاجم الكاميروني فينسنت أبو بكر في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 4 دقائق فقط.

هدددددف!⚽

د4' الهدف الأول لـ النصر عن طريق فنسنت أبو بكر الباطن 0 × 1 النصر#الباطن_النصر #يوم_التأسيس#قنوات_SSC pic.twitter.com/ckG7nlP4zS — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 17, 2022

فينسنت أبو بكر يسجل الهدف الأول

وانطلقت، قبل قليل، مباراة الباطن ضد النصر، على ملعب نادي الباطن، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتلقى فينسنت أبو بكر تمريرة مميزة داخل منطقة الجزاء، لينفرد بالمرمى ويسجل الهدف الأول في شباك فريق الباطن عند الدقيقة الرابعة، ما يمنح النصر أفضلية كبيرة في المباراة.

الفريقان في دوري محمد بن سلمان

وقبل مباراة اليوم، يحتل العالمي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 38 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الباطن في المركز الـ14 برصيد 19 نقطة.