روّجت منصة عيشها، المنصة الرسمية للفعاليات الترفيهية في المملكة، للعرض المسرحي أحفاد ريا وسكينة، ضمن عروض فعاليات موسم الرياض.

مسرحية أحفاد ريا وسكينة

وكتبت المنصة، على حسابها الرسمي بتويتر: “مسرحية أحفاد ريا وسكينة، كوميدية استعراضية ممتعة”، مضيفة أن المسرحية من بطولة مجموعة من النجوم وهم: دينا الشربيني، ياسمين رئيس، وبيومي فؤاد ومحمد أسامة وسعفان مصيلحي، ومجموعة من الفنانين المميزين.

وأشارت منصة عيشها، إلى أن العرض المسرحي سيكون في الفترة من 9 إلى 12 فبراير الجاري، وتابعت: “لا تفوت حضورها واحجز الحين”.

موسم الرياض

ويعد موسم الرياض أبرز الوجهات الترفيهية في المملكة العربية السعودية، حيث انطلق في الـ20 من أكتوبر الماضي تحت شعار تخيل أكثر، وتقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة ترفيهية موزعة في أرجاء مدينة الرياض، وهي: بوليفارد رياض سيتي، فيا رياض، كومبات فيلد، العاذرية، أوايسس، ذا جروفز، الرياض ونتروندرلاند، واجهة الرياض، المربع، نبض الرياض، رياض سفاري، شجرة السلام، منطقة خلّوها، قرية زمان.

وحقق موسم الرياض خلال 100 يوم، أرقامًا استثنائية غير مسبوقة، حيث تخطى عدد الحضور حاجز الـ 10 ملايين زائر ومليون سائح في مناطق وفعاليات الموسم، حسبما أعن في منتصف يناير الماضي.