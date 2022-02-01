أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سفر مدافعه أحمد حجازي، نجم فريق الاتحاد، إلى ألمانيا اليوم.

أحمد حجازي يبدأ العلاج

وتقرر أن يُغادر أحمد حجازي مساء اليوم إلى مدينة ميونيخ الألمانية، لبدء برنامجه العلاجي بأحد المراكز الطبية المتخصصة هناك، وفقًا لما تستلزمه الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن بالأمس عن معاناة أحمد حجازي من تمزيق في العضلة الضامة، لينتهي مشواره مع الفراعنة في كأس الأمم الإفريقية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتعرض حجازي لإصابة قوية في مباراة مصر والمغرب، حيث سقط على أرضية الملعب عند الدقيقة 44، ليتم تغييره بين شوطي اللقاء، ويشارك النجم محمود حسن تريزيجيه بدلًا منه.

مباراة مصر والكاميرون

ومن المقرر أن تلعب مصر والكاميرون، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية، حيث تجاوز الفراعنة منتخب المغرب، فيما فاز الأسود على جامبيا.