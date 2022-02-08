شدد نجم فريق تشيلسي الإنجليزي، سيزار أزبيليكويتا على قوة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، مؤكدًا أنه يملك خطًا هجوميًا مميزًا.

أزبيليكويتا يؤكد قوة هجوم الهلال

وعلق أزبيليكويتا على المواجهة المرتقبة قائلًا: “خسرنا من قبل لقب 2012، وقتها كان الموسم الأول لي مع الفريق، أما الآن فالوضع مختلف، سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق اللقب، هذه فرصتنا لكتابة التاريخ”.

وتابع أزبيليكويتا تصريحاته خلال المؤتمر الصحافي الخاص بالمباراة قائلًا: “الهلال فريق خطير جدًا ويملك هجومًا قويًا، لذلك علينا التركيز بشكل جيد”.

مواجهة الغد في نصف نهائي مونديال الأندية

ويلعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضد تشيلسي في نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021 على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، يوم غد الأربعاء عند الساعة السابعة ونصف مساء بتوقيت السعودية.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في التأهل إلى نصف نهائي مونديال الأندية بعد اكتساحه للجزيرة الإماراتي بنتيجة 6/1، فيما يُشارك تشيلسي الإنجليزي بعد تتويجه بلقب دوري أبطال أوروبا.