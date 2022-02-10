يتفوق نادي الاتحاد على النصر في المواجهات الـ5 السابقة التي جمعت بين الفريقين وذلك عند تصدر العميد لـ بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

نتائج المباريات الـ5 السابقة

وفي خمس مباريات سابقة، فاز العميد مرتين، والنصر في مباراة، بينما كان التعادل حاضرًا في مباراتين.

المباراة الأولى كانت في موسم 2008/2009، حيث التعادل كان حاضرًا في الذهاب بهدفين لكل فريق، بينما فاز الاتحاد إيابًا بهدف دون رد.

وفي المباراة الثالثة، تعادل الفريقان بهدفين لكل منهما في الدور الأول من موسم 2010/2011.

وفي المباراة الرابعة، انتهى لقاء الدور الأول في موسم 2014/2015 بفوز النصر بهدفين لهدف في الرياض، وبسبب تلك الخسارة فإن النصر انتزع صدارة الدوري من العميد ليُتوج باللقب نهاية الموسم.

الاتحاد فاز بثلاثية آخر مباراة

أما اللقاء الخامس، فكان أُقيم في الدور الأول من الموسم الحالي، وانتهى بفوز العميد على النصر في ملعب مرسول بارك في الرياض بثلاثية لهدف، ووقتها كان العميد متصدرًا لجدول ترتيب الدوري.