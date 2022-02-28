تشهد منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين منافسة قوية على صدارة قائمة صناعة الأهداف بعد مرور 22 جولة.

الأكثر صناعة للأهداف

ويُقدم البرازيلي ماثيوس بيريرا مستوى مميزًا مع الهلال، ونجح في صناعة 9 أهداف، ليتصدر قائمة الأكثر صناعة للأهداف، علمًا بأن الزعيم يمتلك 3 مباريات مؤجلة، ما يساعده على الانفراد بالصدارة.

وواصل اليوناني بانايوتيس تاكتسيديس تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء، ليتقاسم الصدارة مع بيريرا، يليه نجم فريق الاتحاد، البرازيلي إيغور كورونادو، حيث صنع 8 أهداف.

وتمكن 5 لاعبين من صناعة 6 أهداف في الدوري السعودي للمحترفين، وهم؛ أحمد الزين “الرائد”، إغزيان أليوسكي “الأهلي”، صالح العمري “أبها”، عبدالله العمار “ضمك”، وفواز الصقور “الشباب”.

ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

وجاء جدول ترتيب دوري المحترفين بعد نهاية الجولة الـ22 اليوم، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 51 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، النصر ثانيًا بـ44 نقطة، وبفارق نقطة عن الشباب.

وحل الهلال رابعًا برصيد 37 نقطة، ولديه 3 مباريات مؤجلة، ثم ضمك بـ36 نقطة، يليه أبها برصيد 28 نقطة، ويمكن الاطلاع على جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين عبر الرابط التالي (اضغط هنا).