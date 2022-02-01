أكد المتحدث الرسمي لأمانة جدة، محمد البقمي، أن إزالة الأحياء العشوائية تهدف إلى خدمة الإنسان وحمايته من الظواهر السلبية.

#الشارع_السعودي | محمد البقمي – المتحدث الرسمي لأمانة جدة: الهدف من إزالة الأحياء العشوائية هي خدمة الإنسان وحمايته من الظواهر السلبية. #قناة_السعودية pic.twitter.com/LR6vzClIWy

— الشارع السعودي (@saudiatv_1) February 1, 2022

تحدي صعب:

وأضاف البقمي خلال تصريحات إلى برنامج الشارع السعودي على قناة السعودية: أن معالجة الأحياء العشوائية من أصعب التحديات التي تواجهها المدن حول العالم؛ بسبب الظواهر السلبية التي تنتشر داخل تلك الأحياء.

وتابع أن الهدف من القرار هو خدمة الإنسان وحمايته في هذه المنطقة وتنمية المكان؛ حيث يتم تطوير الخدمات سواء بنية تحتية أو خدمات صحية، وتحسين جودة الحياة وفقًا لرؤية المملكة 2030.

تعاون كبير:

ولفت إلى أنه تم تشكيل لجنة وتخصيص مقر لها داخل الأحياء لتقديم جميع الخدمات للسكان، وكان هناك تجاوب كبير، وشاهدنا تعاونًا كبيرًا من سكان الأحياء العشوائية مع عملية التطوير.