أشاد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية بالجهود المستمرة التي يقوم بها رجال مكافحة المخدرات لحماية الشباب من هذه الآفة الخطيرة والإنجازات المتلاحقة لرجال المكافحة في إحباط المخططات الإجرامية التي تسعى لإدخال هذه السموم إلى المملكة مستهدفة الوطن وأبنائه.

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبة بديوان الإمارة اليوم الاثنين مدير عام مكافحة المخدرات بالمملكة اللواء محمد بن سعيد القرني.

إشادة بجهود رجال المكافحة

وأضاف سموه أن رجال مكافحة المخدرات يتميزون بيقظة تامة لمواجهة ما تقوم به مجموعات معادية للمملكة لاستهداف الشباب والفتيات بهذه السموم، وما يبذلونه من دفاع عن هذا الوطن ومقدراته الإنسانية، مشيراً سموه إلى أن ذلك يتضح من الأرقام التي تصدرها الجهات المعنية والتي تؤكد حجم الجهد المبذول والأداء الذي يتميز بحرفية عالية، ونوه سموه بضرورة تكثيف البرامج التوعوية التي من شأنها التوعية بأضرار المخدرات وخطرها على المجتمع.

من ناحيته قدم مدير عام مكافحة المخدرات بالمملكة الشكر لسموه على توجيهاته التي تهدف لتطوير ودعم جهود إدارة مكافحة المخدرات بالمنطقة.

حضر الاستقبال اللواء محمد الحقباني مساعد المدير العام للموارد البشرية، اللواء حمد العماري مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة الشرقية ، العميد تركي الهزاني مساعد المدير العام للعمليات