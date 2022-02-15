قال أمين محافظة جدة الأستاذ صالح بن علي التركي، إنه لن يتم التعامل مع أي تجمع عشوائي كما كان يتم في الماضي.

أ.صالح التركي (أمين محافظة جدة):

لن يتم التعامل مع أي تجمّع عشوائي كما كان يتم في الماضي.. ورسالتي للمواطنين "لا تشتري ارض بدون صك؛ لأنه لن يكون هناك تعاطف"@JeddahAmanah #عشوائيات_جدة_في_الصورة pic.twitter.com/tHtSo0eJN0

— في الصورة (@almodifershow) February 14, 2022

لا تشتري أرضاً بدون صك

وأضاف التركي، خلال استضافته في برنامج “في الصورة”، على قناة “روتانا خليجية”: “رسالتي للمواطنين “لا تشتري أرض بدون صك، لأنه لن يكون هناك تعاطف”.

وتابع التركي “اليوم أقول للمواطنين لا تشتري أرضاً بدون صك، لأنه لن يكون هناك تعاطف، الآن الدولة وضعت قواعد، ولن يكون هناك توصيل كهرباء بدون صك، وإذا وصلت الكهرباء لأي منزل بدون صك سيزال البيت”.

وختم التركي بقوله: “نحن الآن مشغولون بهذه الأحياء العشوائية، لكن التعامل لن يكون بالطريقة الماضية وأرجو من المواطنين أن لا ينضحك عليهم ويشتروا بوثيقة”.