أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن تعاقده رسميًا مع مهاجم فريق آرسنال الإنجليزي، الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

أوباميانج يوقع مع برشلونة

وتواجد أوباميانج في برشلونة خلال اليومين الماضيين، وخضع للكشف الطبي، قبل أن يعلن برشلونة عن تعاقده رسميًا معه اليوم حتى عام 2025.

ولفت نادي برشلونة في بيان رسمي إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد أوباميانج تصل إلى 100 مليون يورو، مع وجود بند يتيح فسخ التعاقد بالاتفاق بين الطرفين في صيف عام 2023.

وكان نادي آرسنال الإنجليزي قد أعلن عن فسخ تعاقده مع المهاجم الجابوني، أمس الثلاثاء، دون إبداء أي أسباب، ما سهل من عملية انتقاله إلى برشلونة.

وارتبط اسم أوباميانج خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بناديي الهلال والنصر، وأكدت تقارير عالمية دخوله في مفاوضات مع الزعيم، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

برشلونة يستعد لمواجهة أتلتيكو

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة لمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، مساء يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، وقد تشهد الظهور الأول للمهاجم الجابوني، خاصة أنه تم تسجيله في القائمة.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 35 نقطة، فيما يقع أتلتيكو مدريد في المركز الرابع برصيد 36 نقطة.