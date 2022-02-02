تأكد غياب نجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عبدالإله المالكي لفترة طويلة عن الملاعب بسبب الإصابة التي تعرض لها في مباراة اليابان بالأمس.

الصليبي يبعد عبدالإله المالكي عن الملاعب

وأعلن حساب المنتخب السعودي الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “توتير”، أن عبدالإله المالكي أجرى أشعة الرنين المغناطيسي اليوم في الرياض، وأكدت وجود إصابة في الرباط الصليبي الأمامي.

وكان عبدالإله المالكي قد تعرض للإصابة بعد احتكاك قوي مع أحد لاعبي الساموراي خلال أحداث الشوط الأول من مباراة السعودية ضد اليابان، ليشارك عبدالله الخيبري عند الدقيقة 23 بدلًا منه.

الأخضر يخسر ويحافظ على الصدارة

ولعب المنتخب السعودي ضد اليابان بالأمس على ملعب سايتاما 2002، في الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022، وانتهت المباراة بفوز الساموراي بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتجمد رصيد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عند 19 نقطة، في صدارة مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال، فيما رفعت اليابان رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الثاني.