أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي قبل قليل عن إصابة المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني للفريق الكروي الأول بفيروس كورونا، وذلك قبل مباراة البلوز في كأس العالم للأندية.

موعد مباراة تشيلسي الأولى بمونديال الأندية

وسيواجه البلوز، الفائز من مباراة الهلال والجزيرة الإماراتي يوم الأربعاء المقبل، في تمام السابعة والنصف مساءً بتوقيت السعودية.

وأكد موقع البلوز عبر الإنترنت أن توخيل يأمل في اللحاق ببعثة البلوز في الإمارات خلال الأسبوع المقبل.

البلوز يسافر إلى الإمارات بوصفه بطلًا لأوروبا

وكان البلوز تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2020/2021 في مايو الماضي، وذلك بعد الفوز على مانشستر سيتي الإنجليزي في المباراة النهائية.

وسيسافر الفريق اللندني إلى الإمارات بعد مواجهة نادي بلايموث أرجيل في كأس الاتحاد الإنجليزي.