سيخوض نادي الهلال، تحد مثير في بطولة كأس العالم للأندية التي تنطلق غدًا الخميس في العاصمة الإماراتية أبو ظبي وتستمر حتى يوم الـ12 من فبراير الجاري.

ويشارك الهلال في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه ممثلاً عن القارة الآسيوية، بعد تتويجه بطلا لدوري أبطال آسيا 2021 للمرة الرابعة في تاريخه، ويتطلع إلى الوصول إلى النهائي العالمي هذه المرة.

موعد أول مباراة لـ الهلال في مونديال الأندية:

ومن المقرر أن يلعب الهلال في الدور الثاني الأحد المقبل مع الفائز في مباراة الدور الأول بين الجزيرة الإماراتي وبيراي التاهيتي التي ستقام غداً في افتتاح البطولة، وهو الفريق الذي على مدار تاريخه الممتد لما يزيد عن 60 عاما حقق العديد من الإنجازات المحلية والقارية، على رأسها الفوز بلقب الدوري السعودي 17 مرة، والأكثر حصولا على لقب مسابقة الدوري عبر التاريخ، والمتوّج بلقب كأس الملك 9 مرات، وكأس ولي العهد 13 مرة، وأكثر الفرق حصولاً عليه.

وعلى المستوى القاري ينفرد “الهلال” بصدارة الأندية المتوجة بلقب دوري أبطال آسيا، بواقع 4 ألقاب، حققها في أعوام 1991 و 2000 و 2019 و 2021، ونجح في الانفراد بصدارة الفرق الأكثر تتويجا بلقب دوري أبطال آسيا على حساب بوهانج الكوري الجنوبي، بعد الفوز عليه في نهائي النسخة الماضية، والفريق الذي سبق له المشاركة مرة واحدة في بطولة كأس العالم للأندية، وكانت عام 2019 في قطر، وحصل الهلال على المركز الرابع في مشاركته الوحيدة بالمونديال عقب الهزيمة أمام مونتيري المكسيكي بركلات الترجيح في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، حيث استهل مشاركاته في كأس العالم للأندية بالفوز على الترجي التونسي -بطل دوري أبطال أفريقيا- في ربع النهائي بنتيجة 1 – 0، وعلى الرغم من تقدمه على فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي بنتيجة 1 – 0، لكنه خسر في النهاية بنتيجة 1 – 3، ليقصى من البطولة، ويتعذر عليه الوصول إلى المباراة النهائية.

بطل آسيا يتسلح بكتيبة كبيرة من النجوم:

ويتسلح بطل آسيا بكتيبة من اللاعبين المميزين، في مقدمتهم قائده وقائد المنتخب السعودي سلمان الفرج، لكنه سيغيب عن أول مباراة أمام الفائز من الجزيرة الإماراتي وبيري التاهيتي، إضافة إلى ذلك يمتلك الهلال في صفوفه الثنائي السعودي المميز سالم الدوسري ومحمد كنو في وسط الملعب، إضافة إلى محمد العويس وعبدالله المعيوف في حراسة المرمى، في حين يضم الفريق الأزرق السعودي على مستوى المحترفين المهاجم المالي موسى ماريجا، إلى جانب البرازيلي ميشيل أوليفيران ونجح في التعاقد مع البرازيلي والنيجيري أوديون إيجالو هداف الدوري السعودي.