اختتمت اليوم مناورات التمرين الجوي المشترك ( رماح النصر ٢٠٢٢ ) الذي نفذته القوات الجوية الملكية السعودية ممثلة بمركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي بحضور قائد قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية اللواء الطيار الركن عيد بن براك العتيبي وعدد من كبار القادة الضباط وبمشاركة جميع أفرع القوات المسلحة ومشاركة ووزارة الحرس الوطني، ورئاسة أمن الدولة، ومشاركة واسعة من عدة دول شقيقة وصديقة، حيث شمل التمرين في مرحلته الختامية على عدة طلعات ومناورات جوية وتمارين تطبيقية نفذت بكل كفاءة واحترافية من جميع القوات المشاركة.

وصرح قائد التمرين اللواء الطيار الركن خالد بن محمد الحربي : بفضل من الله عز وجل تم الانتهاء من تنفيذ كافة مراحل تمرين ( رماح النصر ٢٠٢٢ ) في نسخته الثانية، حيث أظهرت القوات المشاركة انضباطًا وأداءً متميزًا وتنفيذًا متناغمًا في أعقد سيناريوهات التهديد، حقق به التأثير والفعالية المطلوبة والأهداف المخطط لها على جميع المستويات، فكان هناك تناغم للأداء بين جميع أفرع القوات المسلحة والمنفذين والمساندين من وزارة الحرس الوطني ورئاسة أمن الدولة والدول الشقيقة والصديقة المشاركة بالتمرين أثره الواضح في توحيد المفاهيم ورفع الجاهزية القتالية.

وفي ختام التمرين تم تكريم جميع المشاركين بتمرين ( رماح النصر ٢٠٢٢ ) نظير المستوى المتقدم الذي أظهروه والأداء المميز في تنفيذ كافة مراحل التمرين بكل دقة وإتقان.

الجدير بالذكر أن التمرين يهدف إلى زيادة التعاون العسكري بين الدول المشاركة، ورفع الجاهزية القتالية، وتبادل الخبرات، وزيادة التنسيق العسكري والعملياتي بين جميع القوات المشاركة.