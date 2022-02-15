أرجع استشاري التغذية الدكتور عبد العزيز العثمان، أسباب نقص سعادة الأطفال وقصر قامتهم إلى السهر والأكل غير الصحي أو السيئ.

فيديو | استشاري التغذية الدكتور عبد العزيز العثمان: نقص سعادة الأطفال وقصر قامتهم بسبب السهر والأكل السيئ#الراصد pic.twitter.com/J5M12cOQGw

— الراصد (@alraasd) February 15, 2022

مشاكل عديدة:

وقال العثمان خلال حواره إلى برنامج الراصد المذاع على قناة الإخبارية: إن هناك مشاكل كثيرة كفقر الدم ونقص فيتامين د وقصر القامة لدى كثير من الأطفال والبعض يرى أنه ليس هناك حل أو وراثة وهذا غير صحيح.

زيادة الطول:

وشدد الاستشاري على أن كل من لم يصل عمره إلى 21 سنة يمكن أن يزيد طوله.