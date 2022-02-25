دشن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا اليوم، معسكره الإعدادي، للاعبي أندية الدرجة الأولى، والمقام في العاصمة الرياض حتى يوم السبت المقبل.

لاعبو الأخضر الأولمبي يجرون تدريباتهم

وأجرى لاعبو “الأخضر” حصتهم التدريبية مساء اليوم، على الملعب الرديف لملعب الملك فهد الدولي، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، بدأت بتطبيقهم لتمارين التمرير، أعقبها مران تكتيكي.

القائمة المستدعاة

واستدعى الجهاز الفني للمنتخب (34) لاعبًا، وهم: زكريا هوساوي، سلطان الحربي، عبدالرحمن الخيبري، نواف المطيري، نواف الدوسري، محمد الشنقيطي، علي دقرشاوي، محمد الشلوي، إسلام هوساوي، متعب الخالدي، يحيى النجعي، محمد الدوسري، خالد الجبيع، عبدالعزيز الضويحي، بندر القحطاني، أحمد الجبيع، حمد القويزاني، محمد الدوسري، خالد الشمري، محمد القنعيان، محمد العبسي، مشعل المطيري، محمد بوعصيدة، محمد منصور، أحمد المحيميد، محمد الدوسري، خليل العبسي، تركي المطيري، إياد مدني، سعيد باعطية، سالم السليم، محمد اليامي، راضي العتيبي، عيسى الذكرالله.

ويواصل المنتخب مساء غدٍ تدريباته عند الرابعة مساءً.