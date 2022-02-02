لم ينجح المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في تحقيق أي فوز على ملعب سايتاما 2002 في العاصمة اليابانية طوكيو، بعد أن خسر أمس أمام منتخب اليابان بهدفين دون رد في تصفيات كأس العالم 2022.

الأخضر لم يعرف طعم الفوز على ملعب سايتاما

وسبق لـ الأخضر أن خاض 3 مباريات على ملعب سايتاما حيث كانت الأولى ضد منتخب الكاميرون في كأس العالم 2002 وفاز منتخب الكاميرون وقتها.

المباراة الثانية، كانت لـ المنتخب السعودي أمام منتخب اليابان في تصفيات مونديال 2018، وفاز المنتخب الياباني بهدفين لهدف، والمباراة الثالثة على ملعب سايتاما كانت أمس وخسر المنتخب السعودي بهدفين دون مقابل.

المنتخب السعودي بحاجة للفوز على الصين

ويحتاج المنتخب السعودي للفوز على الصين يوم 24 مارس المقبل، ليتأهل بشكل رسمي إلى مونديال قطر، وذلك بعد تعادل منتخب عمان مع نظيره الأسترالي بهف لكل فريق أمس في مسقط.