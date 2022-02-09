دخلت إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي في مفاوضات مع المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا، لقيادة الفريق الأول لكرة القدم.

الأهلي يبدأ التفاوض مع فيتوريا

وأكد الصحافي الإيطالي رودي جاليتي، اليوم الأربعاء، أن النادي الأهلي بدأ التفاوض بشكل رسمي مع روي فيتوريا، حيث قدم عرضًا لمدة 3 سنوات مقابل 7 ملايين يورو سنويًا.

ولفت الصحافي الإيطالي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر” إلى أن الإدارة الأهلاوية تضع اسم المدير الفني الأرجنتيني رامون دياز ضمن الخيارات البديلة.

وكان روي فيتوريا صاحب الـ51 عامًا قد أقيل من تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي سبارتاك موسكو الروسي شهر ديسمبر الماضي، ويملك مسيرة مميزة مع النصر، ما حفز الأهلي للتفاوض معه.

وأشارت تقارير صحافية خلال الفترة الماضية إلى أن الإدارة الأهلاوية تفاوض المدرب البرتغالي خورخي جيسوس، ولكن فشلت المفاوضات لتتجه الأنظار إلى فيتوريا، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي يعاني

ويعاني الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من تراجع الأداء والنتائج مع مدربه الحالي بيسنيك هاسي، حيث خاض 19 مباراة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وحقق الفوز 4 مرات فقط.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة، قبل مباراته المقبلة ضد الفتح في الجولة الـ20.