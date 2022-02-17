واصل الفريق الكروي في الأهلي عروضه المخيبة بالتعادل مع الفيحاء بهدف لكل فريق في الجولة الـ21 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الأهلي والفيحاء

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين، بعد إلغاء هدف لـ الراقي سجله الكاميروني فرانك كوم.

وفي الشوط الثاني، أهدر السوري عمر السومة ركلة جزاء لـ الراقي في الدقيقة الـ59، ثم بعدها بدقيقة، تمكن اللاعب سلطان مندش من إحراز الهدف الأول لـ الفيحاء في الدقيقة الستين.

أليوسكي يُنقذ الراقي

وظل الراقي يبحث عن هدف التعادل، لينجح عبر اللاعب المقدوني أليوسكي في إحراز هدف التعادل للراقي بالدقيقة الـ95 عبر ركلة جزاء.

أصبح رصيد الأهلي بعد التعادل 25 نقطة في المركز الثامن، بينما أصبح رصيد الفيحاء 27 نقطة في المركز السابع.