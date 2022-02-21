ارتفعت نسبة الإقبال على شراء البراقع في المملكة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم التأسيس، والذي يوافق يوم غد الثلاثاء 22 من فبراير.

الإقبال على شراء البراقع:

ووثقت قناة الإخبارية، في تقرير لها، الإقبال الشديد على شراء البراقع في محال بيع العبايات وبيع الملابس الشعبية، مشيرة إلى زيادة الطلب على شراؤه في الأيام الأخيرة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره.

وأوضح التقرير أن سعر البرقع لم يكن يتجاوز الـ25 ريالًا، أما الآن فوصل سعره ببعض المحال إلى 70 أو 80 ريالًا؛ وذلك لقلة المعروض وزيادة الطلب، فلم يتوقع أصحاب المحال هذا الإقبال الشديد على شراء البرقع، فلم يسبق أن كان الإقبال عليه بهذه الطريقة.

هاشتاق البراقع:

وأقبلت الفتيات والنساء على شراء البرقع بأشكاله المختلفة من محال الأزياءـ خاصة أنه أهم عنصر في الأزياء الخاصة بيوم التأسيس في أول ذكرى له؛ ما أدى إلى تدشين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهاشتاق يحمل اسم “البراقع”.

ونشر مغردون صورًا لأشكال مختلفة من البراقع على صفحاتهم الشخصية من بينها صور لبرامج من دول أخرى.

فعاليات يوم التأسيس:

وتشهد مناطق المملكة كافة العديد من الفعاليات بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.

ففي الرياض، تشهد العاصمة أكبر استعراض حي يحكي قصة التأسيس ضمن فعالية “مسيرة البداية” والتي يشهدها وادي نمار غدًا 22 فبراير.

كما يقام أوبريت يوم التأسيس الذي يغني فيه محمد عبده وراشد الماجد وراشد الفارس وماجد المهندس وداليا مبارك، يوم 23 فبراير على مسرح محمد عبده.

كذلك تشهد الرياض فعالية سماء التأسيس عبر 10 لوحات فنية تضيء سماء الرياض من خلال الألعاب النارية وطائرات الدرونز، وذلك يوم 24 فبراير.

تقام كذلك فعالية “المجلس” وهي أجواء ثقافية وحوارات ونقاشات توثق الجوانب الثقافية المرتبطة بالدولة السعودية الأولى، وذلك يوم 24 فبراير في المتحف الوطني.

وفي جدة، تقام فعالية “نجناج جدة” والتي تسلط الضوء على الملبوسات والأزياء التقليدية السعودية إلى جانب معرض فني وندوات ثقافية تاريخية وعروض ألعاب نارية، وذلك يوم 24 فبراير.

ويمكن الاطلاع على تفاصيل فعاليات يوم التأسيس في مناطق المملكة ومواعيدها وطريقة حجز التذاكر من خلال الرابط التالي: هنا.