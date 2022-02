ارتفعت نسبة الإقبال على شراء البراقع في المملكة، وذلك تزامنًا مع الاحتفال بيوم التأسيس، والذي يوافق يوم غد الثلاثاء 22 من فبراير.

ووثقت قناة الإخبارية، في تقرير لها، الإقبال الشديد على شراء البراقع في محال بيع العبايات وبيع الملابس الشعبية، مشيرة إلى زيادة الطلب على شراؤه في الأيام الأخيرة الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعاره.

وأوضح التقرير أن سعر البرقع لم يكن يتجاوز الـ25 ريالًا، أما الآن فوصل سعره ببعض المحال إلى 70 أو 80 ريالًا؛ وذلك لقلة المعروض وزيادة الطلب، فلم يتوقع أصحاب المحال هذا الإقبال الشديد على شراء البرقع، فلم يسبق أن كان الإقبال عليه بهذه الطريقة.

وأقبلت الفتيات والنساء على شراء البرقع بأشكاله المختلفة من محال الأزياءـ خاصة أنه أهم عنصر في الأزياء الخاصة بيوم التأسيس في أول ذكرى له؛ ما أدى إلى تدشين رواد مواقع التواصل الاجتماعي لهاشتاق يحمل اسم “البراقع”.

ونشر مغردون صورًا لأشكال مختلفة من البراقع على صفحاتهم الشخصية من بينها صور لبرامج من دول أخرى.

