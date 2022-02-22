يسير الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز هذا الموسم، ليكلل مجهوده بتجاوز عقبة التعاون والتأهل إلى نصف نهائي كأس الملك.

الاتحاد يتفوق على التعاون

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في تحقيق الفوز على نظيره التعاون بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الملك، ليواجه الفيحاء في نصف النهائي.

ويُعد فوز العميد على التعاون بمثابة رد الاعتبار في كأس الملك، حيث سبق وخسر أمام سكري القصيم بهدفين مقابل هدف في نهائي البطولة موسم 2018/ 2019، قبل أن يفوز في النسخة الحالية، وسط طموحات بالتأهل إلى المباراة النهائية.

وفاز الاتحاد في ثاني مواجهات أمام التعاون ضمن الأدوار الإقصائية في بطولات الكؤوس، حيث سبق وفاز عليه بثلاثية ضمن منافسات بطولة كأس ولي العهد موسم 2011/ 2012، مقابل خسارته في النهائي قبل 4 سنوات.

زيادة عدد الانتصارات

كما أن فوز العميد بالأمس يُعد الأول له على حساب الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون هذا الموسم، حيث تقابلا مرتين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بالنتيجة ذاتها 1/1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد عدد انتصاراته أمام التعاون في جميع البطولات إلى 18 فوزًا، مقابل 7 هزائم، فيما خيم التعادل على نتيجة 8 لقاءات.