يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لمواصلة تألقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة التعاون اليوم.

الاتحاد يطمح لتكرار رقم مميز بالدوري

ويُقدم العميد بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا مستوى مميزًا، حيث نجح في تحقيق الفوز آخر 4 مواجهات خاضها خارج أرضه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ولم يحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد سلسلة أطول من هذا النوع في الموسم ذاته سوى في الدوري السعودي للمحترفين موسم 2016/ 2017، حينما حقق 6 انتصارات متتالية خارج أرضه.

مباراة اليوم في دوري محمد بن سلمان

ويلعب التعاون ضد الاتحاد، مساء اليوم الخميس، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ21 “جولة يوم التأسيس” من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد العميد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 47 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، فيما يقع سكري القصيم في المركز الـ11 برصيد 21 نقطة.