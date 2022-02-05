ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بشكل مميز خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

الاتحاد يخطف الأنظار:

وينفرد الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 20 جولة، ليستحوذ على أبرز الأرقام هذا الموسم.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد الأقوى هجوميًّا برصيد 41 هدفًا، كما يتصدر قائمة الأقوى دفاعيًّا، حيث استقبلت شباكه 13 هدفًا فقط، بجانب أنه الأكثر حفاظًا على نظافة شباكه في 9 مباريات.

ويتصدر العميد قائمة الأكثر تحقيقًا للانتصارات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد فوزه في 15 مباراة، كما أنه صاحب أفضل سلسلة انتصارات بـ10 انتصارات متتالية.

جدول ترتيب دوري المحترفين:

على الجانب الآخر، جاء جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد نهاية الجولة الـ20، كالتالي؛ الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة، وبفارق 7 نقاط عن الشباب، ثم النصر بـ38 نقطة، يليه الهلال بـ31 نقطة.

ويقع ضمك في المركز الخامس برصيد 30 نقطة، ثم أبها بـ28 نقطة، وبفارق نقطتين عن الفيحاء، وحل الرائد ثامنًا بـ25 نقطة، يليه النادي الأهلي برصيد 24 نقطة، ثم الطائي برصيد 22 نقطة، ثم التعاون بـ21 نقطة.

ويحتل الاتفاق المركز الـ12 برصيد 20 نقطة، بالتساوي مع الفيصلي، ثم الباطن بـ19 نقطة، وبفارق نقطة عن الفتح، ويتذيل الحزم جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 14 نقطة.