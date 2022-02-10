كشف الإعلامي والناقد الرياضي محمد العنزي الناقد الحصري لـ برنامج ” أكشن مع وليد” عن أن لجنة الاحتراف بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم سوف تستدعي اللاعب محمد كنو بعد نهاية مشاركته مع الهلال في كأس العالم للأندية المقام حاليًا في الإمارات.

ماذا قال العنزي ؟

وقال العنزي عبر حسابه في “تويتر” اليوم الخميس: ” لاعب متواجد في كأس العالم للأندية، سيتم استدعاؤه فورًا من لجنة الاحتراف، بعد أن تضاربت أقواله التي ذكرها للجنة وبين ما قدمه وكيل أعماله، بخصوص علم ناديه الحالي، بتوقيعه عقدًا مع نادٍ منافس، مو كنو تورط؟!”.

ويُشارك اللاعب مع نادي الهلال حاليًا بمونديال الأندية، حيث سجل هدفًا في شباك الجزيرة الإماراتي في دور ربع النهائي من البطولة.

تفاصيل قضية محمد كنو

وكان الهلال أعلن عن تجديد العقد مع اللاعب صاحب الـ27 عامًا يوم 6 يناير الماضي، بعد فوزه بكأس السوبر السعودي، وفي فجر الجمعة السابع من يناير الماضي، كشف النصر أنه سيحصل على حقوقه القانونية جراء تفاجئه بتجديد الهلال لعقد اللاعب وهو حاصل على توقيعه.