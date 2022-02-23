تعرض اتحاد القدم لانتقادات قوية خلال الفترة الأخيرة، بسبب الأخطاء التحكيمية التي تُعاني منها الأندية الموسم الرياضي الحالي، ما دفع الجماهير للمطالبة بحل مجلس إدارته.

الأخطاء التحكيمية تتسبب في زيادة الانتقادات

وأكدت تقارير صحافية أن هناك تكتلاً لعدد من الأندية خلال الفترة الحالية، من أجل سحب الثقة من الاتحاد السعودي لكرة القدم وحل مجلس الإدارة، على أن يتم عقد انتخابات جديدة.

وتسببت الأخطاء التحكيمية في زيادة حالة الغضب ضد اتحاد القدم، خاصة مباراة النصر والهلال في ربع نهائي كأس الملك، حيث تعرض الحكم الجزائري مصطفى غربال وحكام الـVAR لانتقادات قوية.

حل اتحاد القدم

وطالب النقاد الرياضيون والجماهير عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بحل اتحاد كرة القدم، وقال نايف: “من أولويات وزير الرياضة هو الحفاظ على نزاهة اللعبة وبالأخص كرة القدم فلابد من حل اتحاد القدم”.

وقال الإعلامي عبدالرحمن الفريح: “بالطرق القانونية وحسب الأنظمة واللوائح المعمول بها، حينما يكون النظام معك والحق معك فلا تتردد، الدولة قدمت دعم لامحدود وهيأت أسباب النجاح إلا أن هذا الاتحاد فشل فشلاً ذريعاً وحان الوقت لحلّه وعقد انتخابات جديدة.. الأمر الآن وبالنظام بيد الأندية المتضررة”.

وكتب سعود السبيعي: “نطالب بكل من: الكشف عن أسماء (المستشارين السريين) لرئيس اتحاد القدم، انتخابات لرئاسة الاتحاد، تشكيل جديد للجنة الحكام ومحاسبة المتسبب بالكوارث التحكيمية السابقة وتشكيل جديد للجنة الانضباط والمسابقات”.