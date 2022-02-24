كشفت تقارير إعلامية عن أنه من المتوقع صدور عقوبة من لجنة الانضباط والأخلاق بـ الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد رئيس نادي ولاعب عقب ديربي النصر والهلال في ربع نهائي كأس الملك يوم الاثنين الماضي.

وقال الإعلامي الرياضي أحمد العجلان عبر حسابه في “تويتر”: “من المتوقع صدور عقوبة من قبل لجنة الانضباط والأخلاق ضد رئيس نادي ولاعب عقبة ديربي الكأس”.

ماذا حدث أثناء وبعد ديربي النصر والهلال؟

وشهد الديربي أحداثًا مثيرة حيث كان يقوده تحكيميًّا الحكم الجزائري مصطفى غربال حيث احتفل البرازيلي تاليسكا لاعب النصر بصورة استفزت جماهير الهلال، ثم رد عليه سالم الدوسري بحركة ” الخلط” أو الإعصار بعد أن سجل الهدف الثاني لـ الهلال في شباك وليد عبدالله حارس النصر.

بماذا علق حساب النصر؟

كذلك حساب النصر عبر “تويتر” أثار الجدل بعد تأهل الهلال لدور نصف النهائي قائلًا: “اكتملت فعلًا”.