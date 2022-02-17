أعلنت السلطات المختصة في البحرين، إلغاء الحجر الصحي الاحترازي للمخالطين بدءًا من 20 فبراير الجاري.

وقال الفريق الوطني الطبي: إنه بدءًا من 20 فبراير إلغاء الحجر الصحي الاحترازي للمخالطين للحالات القائمة من غير حاملي الشعار باللون الأخضر وتحديث آلية تتبع أثر المخالطين مع طرح خيارات لإجراء الفحص المختبري لمن تظهر عليهم الأعراض.

وقال الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا (كوفيد-19) إنه بناءً على العرض وأخذ موافقة اللجنة التنسيقية، فقد تقرر بدءًا من يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022 تحديث بروتوكول المخالطين للحالات القائمة وذلك بإلغاء الحجر الصحي الاحترازي لجميع المخالطين للحالات القائمة ويشمل ذلك غير حاملي الشعار باللون الأخضر في تطبيق “مجتمع واعي”.

تحديث بروتوكول المخالطين

كما أعلن الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا عن تحديث بروتوكول المخالطين باقتصار الفحص على من لديه شعور بالأعراض فقط من خلال طرح الخيارات التالية:

1- إجراء الاختبار السريع لفيروس كورونا، وفي حالة ظهور النتيجة إيجابية، يجب التوجه مباشرة إلى أحد مراكز الفحص عن طريق المركبات، لإجراء الفحص المختبري (PCR).

2- أو إجراء الفحص المختبري لفيروس كورونا (PCR) في أحد المستشفيات الخاصة.

3- أو حجز موعد للفحص المختبري (PCR) عبر الخدمات الإلكترونية بتطبيق مجتمع واعي في حال الشعور بأعراض.

4- أو الاتصال بالرقم 444 لحجز موعد للفحص المختبري (PCR) في حال الشعور بأعراض.

وذكر الفريق الوطني الطبي للتصدي لفيروس كورونا أن تحديث البروتوكول الخاص بالمخالطين للحالات القائمة يأتي مواصلةً لما تم مسبقًا من إلغاء الحجر الصحي للمخالطين من حاملي الشعار باللون الأخضر، وذلك بناءً على ما أثبتته المؤشرات الوطنية بشأن فاعلية التطعيم والجرعة المنشطة منه في رفع الاستجابة المناعية للجسم، مشددًا على أهمية مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات المُعلن عنها لمواصلة التصدي لجائحة فيروس كورونا بنجاح والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.