دخلت البندري مبارك لاعبة المنتخب السعودي للسيدات في كرة القدم، التاريخ وذلك بعد الفوز على منتخب المالديف بثنائية دون رد في ثاني مباراة دولية رسمية يخوضها أخضر السيدات.

رقم مميز لـ البندري مبارك

ووصلت مبارك للهدف رقم 3 لها، بعد أن سجلت ثنائية في منتخب المالديف وهدفًا في منتخب سيشل.

وكان الشوط الأول كان انتهى بالتعادل السلبي بين المنتخبين.

ملخص مباراة السعودية والمالديف

وفي الدقيقة الـ62 في الشوط الثاني، نجحت البندري مبارك في إحراز أولى أهداف المنتخب السعودي في شباك منتخب المالديف.

وواصلت البندري تألقها لتضيف ثاني أهدافها وثاني أهداف أخضر السيدات في الدقيقة الـ82 بكعب القدم.

وانتهت المباراة بفوز أخضر السيدات بثنائية دون رد، ليحقق فوزه الثاني دوليًا بعد الفوز في أولى مبارياته الدولية أمام منتخب سيشل.