طالب التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن سكان صنعاء إخلاء الأعيان المدنية التي استخدمتها المليشيا الحوثية الإرهابية في إطلاق الأعمال العدائية الموجهة إلى المملكة.

وأوضح التحالف أنه سيقصف نقاطًا حاسمة في صنعاء يستخدمها الحوثيون لإطلاق المسيرات، مشيرًا إلى أن الحوثيين اختاروا التصعيد السافر باستهداف المطارات المدنية والمدنيين.

الدفاعات الجوية السعودية تحبط عملًا عدائيًا

وتمكنت الدفاعات الجوية السعودية اليوم الخميس (12:05) 10 فبراير 2022م من إحباط محاولة عمل عدائي عابر للحدود باستخدام طائرة مسيّرة مفخخة أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين المسافرين والعاملين بمطار أبها الدولي.

ونتيجة لعملية الاعتراض فقد تناثرت بعض الشظايا للطائرة المسيّرة بعد اعتراضها داخل المحيط الداخلي للمطار ووقوع (12) إصابة طفيفة لمدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة.

عمليات التحالف

وفي سياق آخر أعلن تحالف دعم الشرعية أن قواته نفذت (18) عملية استهداف ضد المليشيا الحوثية الإرهابية في مأرب وحجة خلال الساعات الـ 24 الماضية مشيرًا إلى أن الاستهدافات دمرت (12) آلية عسكرية، وخسائر بشرية في صفوف الميليشيا.