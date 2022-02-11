كشف المدربان، الروماني كوزمين كونترا والأرجنتيني ميجيل روسو تشكيلة فريقي الاتحاد والنصر لـ قمة الجولة العشرين في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

تشكيل كلاسيكو الاتحاد والنصر:

وجاء تشكيل نادي الاتحاد مكونًا من: “غروهي، مهند الشنقيطي، زياد الصحفي، عمر هوساوي، حمدان الشمراني، برونو هنريكي، أندري فيليبي، عبدالعزيز البيشي، فهد المولد، رومارينيو، عبدالرزاق حمدالله”.

أما القائمة الاحتياطية لنادي الاتحاد فجاءت مكونة من: “راكان النجار، خالد السميري، عبدالله الحافظ، أحمد باحسين، مدالله العليان، عوض الناشري، هارون كمارا، عبدالرحمن العبود، حازم الزهراني”.

بينما جاء تشكيل النصر مكونًا من: “وليد عبدالله في حراسة المرمى، سلطان الغنام، فونيس موري، عبدالإله العمري، منصور الشمري، علي الحسن، أنسيلمو، بيتي مارتينيز، أندرسون تاليسكا، خالد الغنام، جوناثان رودريغيز”.

ويتواجد في القائمة الاحتياطية لـ النصر كل من: “أمين بخاري، علي لاجامي، حمد المنصور، عبدالله الخيبري، عبدالمجيد الصليهم، سامي النجعي، عبدالفتاح عسيري، ماشاريبوف، فينسينت أبو بكر”.

كلاسيكو الاتحاد والنصر لن يشهد حضورًا جماهيريًّا:

يذكر أن المباراة لن تشهد حضورًا جماهيريًّا، وذلك بعدما أكد مركز التحكيم الرياضي السعودي من خلال بيان عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن تعليق عقوبة نادي الاتحاد.

وجاء البيان كالتالي: “يفيد مركز التحكيم بأن المنازعة لا زالت منظورة لديه وأن الفصل فيها سيتم بعد استكمال الإجراءات طبقًا لما تقضي به النصوص النظامية الواردة في النظام الأساسي والقواعد الإجرائية لمركز التحكيم الرياضي السعودي”.

وتابع البيان: “وفي هذا الصدد يؤكد مركز التحكيم الرياضي السعودي عدم صحة ما تم تداوله من تعليق العقوبة الصادرة من لجنة الانضباط والأخلاق ضد نادي الاتحاد لكون هذا الإجراء يخضع لعدة معايير لم تتحقق في الطلب المقدم”.

ويحتضن إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، كلاسيكو الاتحاد والنصر اليوم، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.