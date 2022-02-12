كشف المدربان، البرتغالي ليوناردو جارديم والجنوب إفريقي بيتسو موسيماني عن تشكيل فريقي الهلال والأهلي المصري في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

تشكيل الهلال والأهلي المصري

وجاء تشكيل الهلال مكونًا من: “محمد العويس، سعود عبدالحميد، جانغ هيون سو، متعب المفرج، ياسر الشهراني، جوستافو كويلار، محمد كنو، أندري كاريلو، ماثيوس بيريرا، سالم الدوسري ، موسى ماريجا”.

أما تشكيل النادي الأهلي فجاء مكونًا من: ” علي لطفي، ياسر إبراهيم، محمد عبدالمنعم، محمد هاني، علي معلول، حمدي فتحي، أليو ديانج، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، أحمد عبدالقادر”.

وتُقام المباراة بين الفريقين اليوم في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت السعودية، الثالثة مساءً بتوقيت مصر على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.

ويغيب عن الهلال في مباراة اليوم، المدافع علي البليهي بسبب إصابة عضلية.

مشوار الهلال والأهلي المصري

يذكر أن الهلال كان فاز على الجزيرة الإماراتي في ربع نهائي مونديال الأندية، ثم خسر من تشيلسي الإنجليزي في دور نصف النهائي، بينما فاز الأهلي على مونتيري المكسيكي بهدف دون رد وخسر من فريق بالميراس البرازيلي في دور الأربعة، ليواجه الهلال في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث.