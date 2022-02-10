انتهى الشوط الأول بين فريقي الشباب وضمك في الجولة الـ20 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لكل منهما.

الشباب يسجل وضمك يتعادل

وكان الليث المبادر بالتسجيل عبر اللاعب الأرجنتيني لوسيانو فييتو في الدقيقة الثالثة عشرة بعد ارتداد الكرة من حارس ضمك، ثم نجح مواطنه إيميلو زيلايا في إحراز هدف التعادل لـ فارس الجنوب من ركلة جزاء في الدقيقة الـ44 قبل نهاية الشوط الأول.

بانيجا يواصل إهدار ركلات الجزاء

يذكر أن الأرجنتيني إيفر بانيجا كان أهدر فرصة إحراز هدف ثانٍ لـ الليث بعدما أهدر ركلة جزاء خلال أحداث الشوط الأول، ليكون أهدر 3 ركلات جزاء حتى الآن في الموسم.

وتُقام المباراة بين الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد ” الملز” في الرياض، حيث يسعى الليث إلى الفوز والوصول للنقطة رقم 40 للصعود إلى المركز الثاني بفارق نقطة عن نادي النصر.